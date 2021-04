Fact Check

नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया पर एक पोस्‍ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा विदेशी नागरिकों को पुराने नोट बदलने की अवधि बढ़ा दी गई है। पोस्‍ट के मुताबिक नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 के नोट विदेशी नागरिक अभी भी बदल सकते हैं।

वायरल हो रहे इस पोस्‍ट की जब सत्‍यता जांच की गई तो पता चला कि ये पोस्‍ट फर्जी है। आरबीआई की फैक्‍ट चेक टीम ने बताया कि नोटबंदी में बंद किए गए नोटो के चलन को बदलने की तारीख साल 2017 में ही खत्‍म हो गई है। अब वो नोट कागज के समान हैं और कभी नहीं बदले जा सकेंगे।

क्‍या था वायरल पोस्‍ट में

वायरल पोस्‍ट में लिखा गया था कि भारत आने वाले पर्यटक अगर बंद हो चुके 500 और 1000 के पुराने नोट बदलना चाहते हैं तो ये उनके लिए आखिरी मौका है। वो भारत आने के बाद नोट बदल सकते हैं। आरबीआई की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें सही हैं या फर्जी, पीआईबी की फैक्‍ट चेक टीम इसकी जानकारी चेक करती है।

A #FAKE order issued in the name of @RBI claims that the exchange facility for Indian demonetized currency notes for foreign citizens has been further extended. #PIBFactCheck

The exchange facility for Indian demonetized currency notes for foreign citizens ended in 2017. pic.twitter.com/kSCCIJCDNR