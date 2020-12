Fact Check: किसकी थी वो BMW कार जिसमें बैठकर पीएम मोदी पहुंचे थे जाइडस बायोटेक, सरकार ने बताया

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन का जायजा लेने अहमदाबाद स्थित जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने रिसर्च सेंचर के वैज्ञानिकों से बात की और वैक्सीन पर जरूरी जानकारियां ली। इसी दौरान एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अहमदाबाद से 20 किमी दूर चंगोदर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बायोटेक पार्क पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने जाइडस कैडिला के चेयरमैन की कार का इस्तेमाल किया। हालांकि इस खबर की पड़ताल करने पर दावा गलत साबित हुआ।

दरअसल, दैनिक समाचारपत्र दिव्य भास्कर में छपे एक समाचार लेख में दावा किया गया कि 28 नवंबर को अपने चांगोदर दौरे के दौरान पीएम मोदी, जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल की बीएमडब्ल्यू कार में पहुंचे। सोशल मीडिया पर अब चंगोदर दौरे पर जाते पीएम मोदी की एक वीडियो भी वायरल होने लगी है। सोशल मीडिया पर इस दावे के वायरल होने के बाद आखिर में सरकार को सामने आकर इस फेक न्यूज का सच बताना पड़ा। सरकार ने कहा है कि यह दावा फर्जी है।

A news article by Divya Bhaskar claims that PM @narendramodi arrived in Zydus Cadila's chairman Pankaj Patel's BMW car during his Changodar visit on 28 November 2020. #PIBFactCheck: This claim is #Fake. The car belonged to Government of Gujarat, not any private company. pic.twitter.com/HBwBVh0E7h