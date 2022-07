Fact Check:कोलकाता पुलिस ने कांवडियों पर किया लाठीचार्ज? जानें वायरल वीडियो का सच

Fact Check

नई दिल्ली, 14 जुलाई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ सर्कुलेट हो रहा है कि कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के साथ मारपीट की है। वीडियो में दिख रहा है कि, कोलकाता पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी एक मंदिर के सामने युवकों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को पुलिस से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है।

इस वीडियो को ट्विटर पर @9_tshakti के यूजर्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, उधर #बंगाल में कांवड़ यात्रियों का ये हाल कर रखा है ममता की पुलिस ने, ये वीडियो नेट पर मिला है, जिसे देखते ही मूड खराब हो गया, इसे देखकर लगता है कि हिन्दुओं की बहुत दुर्दशा हो रही है बंगाल में ! वन इंडिया की फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की है। हमारी जांच में ये वीडियो फर्जी पाया गया है। गलत दावे के साथ ये वायरल किया जा रहा है।

जांच के दौरान पता चला है कि, ये वीडियो 2021 का है। 2021 में कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में कोविड -19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। वीडियो के कीफ्रेम की रिवर्स सर्च करने पर हमें ट्विटर पर यही वीडियो मिला, जिसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 16 अगस्त, 2021 को शेयर किया गया था। ट्वीट के अनुसार, वीडियो कोलकाता के भूतनाथ मंदिर का था।

In front of the Bhootnath temple, the devotees of Shiva were brutally beaten by the Kolkata police.

Is this what the devotees of Shiva deserve?

Mamata Banerjee's reign in Bengal serves as a microcosm of the Taliban rule! Shame! pic.twitter.com/XSAO9SwD35