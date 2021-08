Fact Check: मीराबाई चानू के मेडल जीतने का श्रेय PM मोदी को देने वाली फोटो निकली फर्जी, जानिए सच्चाई

Fact Check

नई दिल्ली, अगस्त 01। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को अभी तक इकलौता मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू का पूरे देश ने अभिनंदन किया है। मीराबाई चानू जब मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटी तो एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक हर किसी ने उनका अभिवादन किया। इतना ही नहीं भारत सरकार ने भी उनके अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर समेत मणिपुर के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम की एक तस्वीर को लेकर विवाद हो रहा है।

A #Morphed image is circulating on social media with a claim that a congratulatory banner shows that Prime Minister Narendra Modi has been thanked for Mirabai Chanu's #Olympics2020 win#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such text is written on the banner. pic.twitter.com/F1AwpiNIpN