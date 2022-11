Venus Transit Scorpio: शुक्र का वृश्चिक में प्रवेश , क्या होगा आपकी राशि पर असर?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

Venus Transit Scorpio: प्रेम, दांपत्य सुख, भौतिक सुख-सुविधाओं, ग्लैमर और धन-संपदा आदि का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र संवत 2079 मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया 11 नवंबर 2022 शुक्रवार को रात्रि में 8 बजकर 10 मिनट पर स्वराशि तुला को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा। शुक्र 5 दिसंबर 2022 तक इसी राशि में गोचर करेगा। इस प्रकार शुक्र 25 दिन वृश्चिक राशि में रहेगा।

वृश्चिक राशि में गोचर का प्रभाव

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो शुक्र के साथ सम व्यवहार करता है। अर्थात् मंगल-शुक्र न तो शत्रु हैं और न मित्र। किंतु जन्मकुंडली में जब-जब शुक्र और मंगल किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो ये प्रेम और यौन संबंधों पर जबर्दस्त तरीके से प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में शुक्र-मंगल साथ तो नहीं बैठेंगे किंतु मंगल की राशि वृश्चिक में शुक्र का जाना प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। जिन लोगों का यौन जीवन खराब चल रहा है उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही नए प्रेम संबंध, विवाहेत्तर संबंध भी बन सकते हैं।

शुक्र-मंगल का सम-सप्तक योग

शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने से गोचर में शुक्र और मंगल का सम-सप्तक योग बनेगा। अर्थात् दोनों ग्रह एक-दूसरे से सप्तम रहेंगे। शुक्र वृश्चिक में और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। इसी के साथ दोनों ग्रह एक-दूसरे की राशि में ठीक आमने-सामने स्थित हो जाएंगे। यह स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं, भूमि, भवन की प्राप्ति करवाएगी। कर्ज मुक्ति की स्थिति भी इस दौरान बन सकती है। हालांकिशुक्र के वृश्चिक में प्रवेश करने के दो दिन बाद ही 13 नवंबर को मंगल वक्री हो जाएगा। जिस कारण फलों में कुछ न्यूनता आ सकती है लेकिन फिर भी लाभ बना रहेगा।

राशियों पर प्रभाव

