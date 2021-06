Solar Eclipse 2021: 10 जून को लगेगा कंकणाकृति सूर्य ग्रहण,जानिए कहां-कहां दिखेगा?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 02 जून। संवत 2078 ज्येष्ठ अमावस्या गुरुवार दिनांक 10 जून 2021 को कंकण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 26 मई को लगे खग्रास चंद्र ग्रहण की तरह ही यह ग्रहण भी भारत में कहीं दिखाई नहीं देगा इसलिए इसके सूतक आदि नियम मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सूर्य ग्रहण 'रिंग ऑफ फायर' या 'रिंग एक्लिप्स' या 'कंकणाकृति सूर्य ग्रहण' है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य चमकते कंगन की तरह दिखाई देगा।

English summary

The first solar eclipse of 2021 will take place on June 10. here is Timings, Places and Read Everything about it.