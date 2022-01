शनि अस्त : 19 जनवरी से 22 फरवरी तक, साढ़ेसाती ढैया वालों को रहेगी राहत

Astrology

नई दिल्ली, 17 जनवरी। मकर राशि में चल रहा शनि 19 जनवरी को प्रात: 8.26 बजे से अस्त हो रहा है। शनि 22 फरवरी को प्रात: 10.13 बजे पुन: उदय हो जाएगा। इस प्रकार 35 दिन की अवधि में शनि अस्त रहेगा। शनि अस्त होने से उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी जिन्हें शनि की साढ़ेसाती और लघु कल्याणी ढैया चल रहा है। वर्तमान में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है इसलिए धनु, मकर और कुंभ राशि पर साढ़ेसाती चल रही है और मिथुन व तुला राशि पर लघु कल्याणी ढैया चल रहा है। इसलिए शनि अस्त होने के कारण इन पांच राशि के जातकों को राहत रहेगी।

Shani Dev or Saturn is going to set on January 19 from 8.26 am. Saturn will rise again on February 22 at 10.13 am.