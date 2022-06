Indian Orange : क्या आपने इन 5 संतरों का स्वाद चखा ? जानिए जीआई टैग वाले नारंगी की खासियत

Agriculture

नई दिल्ली, 06 जून : कई मशहूर फलों में भारत के संतरे (Indian Orange) भी फलों को पसंद करने वाले लोगों के बीच खासे पॉपुलर हैं। वनइंडिया हिंदी के इस आलेख में हम बताएंगे पांच स्पेशल संतरों के बारे में। महाराष्ट्र के दो, कर्नाटक, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के एक-एक संतरों को उनकी विशेषता के कारण जीआई टैग दिया गया है। जिन ऑरेंज को जीआई टैग दिए गए हैं, इनमें हर एक की अपनी खासियत है। संतरे की खेती (orange farming) के बाद ताजे फलों का उपयोग आम तौर पर जूस के लिए किया जाता है। इसके अलावा संतरे का कई और तरीकों से भी इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रिपोर्ट में पढ़िए संतरों की विशेषता

know about Oranges of India given GI Tags. Two oranges of Maharashtra, one each from Karnataka, Maniour, and Arunachal Pradesh has been given GI Tags.