Mulayari : 50 साल में एक बार उपजती है चावल की ये खास किस्म, जानिए Bamboo Rice की खासियत

Agriculture

oi-Jyoti Bhaskar

तिरुवनंंतपुरम (केरल), 14 मई : बैम्बू राइस (bamboo rice) चावल की उस खास किस्म का नाम है जो 50 साल में केवल एक बार उपजती है। मुख्य रूप से केरल में पाए जाने वाले इस चावल को मुलायारी राइस (mulayari rice) भी कहा जाता है। वनइंडिया हिंदी इससे पहले भारत में पैदा होने वाले जीआई टैग वाले चावलों की रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है। उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि अलग-अलग राज्यों में पैदा होने वाली चावल की किस्मों की विशेषताएं क्या हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िए मुलायारी राइस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बता दें कि मलयालम भाषी लोगों और केरल की संस्कृति में मुलायारी चावल का इस्तेमाल खीर बनाने में भी किया जाता है।

English summary

know about special variety of rice Mulayari from kerala. mulayari rice is also known as Bamboo Rice, grows once in 50 years.