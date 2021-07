Eid al Adha 2021 : जानिए कब है 'बकरीद', क्यों कहते हैं इसे कुर्बानी का दिन?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 19 जुलाई। कुर्बानी के पर्व 'बकरीद' को अरबी में 'ईद-उल-जुहा' कहते हैं। मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को इसी दिन खुदा के लिए कुर्बान करने जा रहे थे, तभी खुदा ने उनके बेटे को जीवनदान दिया था, इसी वजह से ये दिन उनको समर्पित है । अरबी में 'बक़र' का अर्थ है बड़ा जानवर जो जिबह किया (काटा) जाता है, ईद-ए-कुर्बां का मतलब है 'बलिदान की भावना' और 'क़र्ब' नजदीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं। इस बार बकरीद का पर्व 21 जुलाई को है।

English summary

Eid al-Adha on 21st july, Eid al-Adha or Bakrid also called the "Festival of Sacrifice",honors the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son as an act of obedience to God’s command. here is some interesting facts about it.