Raksha Bandhan 2022: क्या है रक्षा बंधन का मतलब, क्यों मनाते हैं राखी का त्योहार?

नई दिल्ली, 10 अगस्त। सावन मास की पूर्णिमा के दिन भाई-बहन के प्रेम का त्योहार 'रक्षा बंधन' मनाया जाता है। वैसे तो इतिहास में इस पर्व के प्रमाण मिलते है लेकिन ये बताना मुश्किल है कि आखिर ये इस त्योहार की शुरुआत हुई कब?

English summary

Raksha Bandhan is observed on the Purnima Tithi. This festival of threads is a symbol of love, trust, sacrifice and dedication. here is Raksha Bandhan katha.