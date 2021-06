Surya Grahan 2021: सूर्यग्रहण भारत में प्रभावी नहीं लेकिन परेशान हैं गर्भवती महिलाएं, क्यों?

Religion Spirituality

सूर्यग्रहण और गर्भवती महिला से जुड़े अंधविश्वास | Superstitions related to Solar Eclipse and pregnant lady | Boldsky

नई दिल्ली, 10 जून। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आज है । वैसे तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही प्रभावी है, बावजूद इसके सूर्यग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाएं थोड़ा परेशान हैं जबकि ग्रहण एक भौगोलिक घटना है।

आखिर क्यों ग्रहण के नाम पर गर्भवती महिलाएं और उनका परिवार चिंतित रहता है, क्या है इसका कारण.. आईये जानते हैं विस्तार से..

An annular solar eclipse 2021 is going to occur today, but it will not be visible in India except in some parts of Arunachal Pradesh and Ladakh. here is Surya Grahan Effect on Pregnant Women.