Sawan 2022: आज सावन का तीसरा सोमवार, बम-बम भोले से गूंजे शिवालय

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 अगस्त। आज सावन का तीसरा सोमवार है, सुबह से शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सावन का हर सोमवार भक्तों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। आज का सोमवार लंबी आयु , शक्ति और धन प्रदान करने वाला है इसलिए आज अगर भक्तगण अपने शिव की भांग, दूध और शहद से पूजा करें, तो उन्हें शक्ति और लंबी उम्र के साथ-साथ आर्थिक सुख भी प्राप्त होगा। प्रभु भोलेनाथ तो वैसे ही दोनों हाथों से अपने भक्तों पर प्रेम और आशीष लुटाते हैं, कहा भी जाता है कि जो शिवभक्त है, उसे तो भय छू भी नहीं सकता है।

Delhi: Devotees offer prayers at Shree Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk, on the third Monday of 'Sawan' month pic.twitter.com/NZOgDHOr1L

English summary

It is believed that the month of Sawana is very dear to Lord Shiva. People observe fast on every monday of shravan month and worship Lord Shiva with enthusiasm and faith. todays is third monday of Sawan.