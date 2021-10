Must Read : पढ़ें: श्री रामचंद्रजी की आरती

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। 'विजयदशमी' का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने दस मुख वाले रावण का वध किया था। इसी कारण इस दिन को लोग दशहरा कहते हैं। ये दिन पर्याय है सच्चाई का, वीरता का, धैर्य का और तप का। रावण दहन के बाद ही माता सीता अपने प्रभु श्री राम को वापस मिली थीं। ये दिन हमें शिक्षा देता है कि जो अधर्म और घमंड के रास्ते चलता है, उसका अंत निश्चित है। रावण बहुत शक्तिशाली और विद्धान था लेकिन वो बुराई के मार्ग पर था इसी कारण उसका अंत हुआ। इसलिए दशहरे के पर्व पर कौशल्यानंदन श्री राम की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन श्रीराम की आरती और स्तुति करने पर इंसान को हर तरह का सुख प्राप्त होता है।

पढ़ें 'श्री राम' की आरती

।।सोरठा।।

जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।

मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।

आरती श्री रामायण जी की

Vijayadashami also known as Dussehra is a major Hindu festival celebrated at the end of Navaratri every year, here is Aarti Shri Ram Chandra Ji Ki.