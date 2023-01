Mauni Amavasya 2023 Snan Muhurat: मौनी अमावस्या पर क्यों रहते हैं मौन? क्या है स्नान का महूर्त और महत्व ?

मौनी अमावस्या अपनी इंद्रियों को वश में करने का संदेश देती है। इस दिन इंसान मौन रहकर अपनी वाणी और चित्त को कंट्रोल करता है।

oi-Ankur Sharma

Mauni Amavasya Snan Muhurat: माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और संयोग से ये अमावस्या आज यानी कि शनिवार को आई है इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान-पुण्य करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन नदियों में स्नान करने और दान-पुण्य करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत होता है और वो कर्ज मुक्त होता है यही नहीं अकाल मृत्यु का भय भी उसके अंदर से समाप्त हो जाता है और उसे मोक्ष को प्राप्ति होती है।

English summary

Mauni Amavasya 2023 is on January 21. Here is nan Muhurat, Significance, do-donts, Mantra and Everything. This Amavasya on saturday so its called Shanishchari Amavasya.