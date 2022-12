Agni: जानिए अग्नि के प्रकार और हवनकुंड का महत्व

किसी पाठ, व्रत, संकल्प आदि की पूर्ति के लिए किए गए कार्य की पूर्णाहुति करते हैं तब शतमंगल नाम की अग्नि का आव्हान किया जाता है।

Agni: यज्ञ, हवन आदि शुभ कार्यो में अग्नि का आव्हान किया जाता है। अग्निपुराण के अनुसार अग्नि के विभिन्न रूप होते हैं। अभीष्ट कार्यो की सिद्धि के लिए उससे संबंधित अग्नि का आव्हान किया जाता है। आप किस कार्य के लिए यज्ञ या हवन कर रहे हैं उसी से संबंधित अग्नि का आव्हान करना चाहिए ताकिकार्यो में शीघ्र सिद्धि हो सके।

अग्नि के प्रकार

हवन कुंड भी विशेष

अग्नि की तरह ही विभिन्न कार्यो में भिन्न-भिन्न प्रकार की धातुओं आदि से बने कुंड का उपयोग किया जाता है। शांति कार्यो में स्वर्ण, रजत या तांबे का हवन कुंड उपयोग होता है। अभिचार कार्यो में लोहे का हवन कुंड, मोहन-वशीकरण कार्यो में पीतल का हवन कुंड, उच्चाटन में मिट्टी का हवनकुंड उपयोग करना चाहिए। समस्त कार्यो में तांबे का हवन कुंड उपयोग किया जा सकता है।

