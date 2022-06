Rath Yatra 2022: 'रथयात्रा' में क्यों नहीं होता श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का रथ?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली 28 जून। 'जगन्नाथ रथयात्रा' का शुभारंभ 1 जुलाई को होना है,इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां हो रही है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ निकाले जाते हैं। ये पहली पूजा है जिसमें श्री कृष्ण के रथ के साथ पत्नी रुक्मिणी का रथ या प्रेमिका राधा का रथ नहीं होता है। जिसके पीछे एक खास कारण है।

English summary

jagannath Yatra 2022 is coming on 1st July. Why is the chariot of Shri Krishna's wife Rukmini not in the 'Rath Yatra'? know the reasons here.