Akshaya Tritiya Griha Pravesh 2021: जानिए गृह प्रवेश का शुभ-मुहूर्त

नई दिल्ली, 13 मई। शु्क्रवार को 'अक्षय तृतीया' का पर्व है, ये दिन बेहद ही पावन है, इस दिन से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन लोग सोना-चांदी, घर , वस्त्र जैसी चीजें खरीदते हैं। यह दिन मां लक्ष्मी का प्रिय दिन है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज घर में सुख, शांति और समृद्दि लेकर आती है। इस दिन लोग गृह प्रवेश भी करते हैं।

English summary

Akshaya Tritiya 2021 will be celebrated on Friday, May 14, 2021, in India. Know when is auspicious Auspicious Dates for Housewarming in 2021, read details.