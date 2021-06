पश्चिम बंगाल में अब एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा 10वीं-12वीं की परीक्षाओं पर फैसला

West Bengal

लकाता, जून 6। पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। बंगाल सरकार परीक्षाओं को आयोजित कराने या फिर रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब समिति गठित की है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने अथवा रद्द करने पर निर्णय लेगी। इस समिति में 6 एक्सपर्ट का पैनल बनाया गया है।

क्या काम होगा एक्सपर्ट पैनल का?

आपको बता दें कि अब ये पैनल आम लोगों के सुझाव के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो बाद में मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फैसला लेंगी। जानकारी के मुताबिक, पैनल की ओर से परीक्षाओं के मसले पर सभी हितधारकों से विचार विमर्श किया जाएगा। एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर भी बंगाल सरकार विचार करेगी।

