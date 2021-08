'ये मोदी या बीजेपी की नहीं, देश की संपत्तियां हैं', NMP पर भड़की ममता बनर्जी

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 25 अगस्त: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मंगलवार को मोदी सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम पर गुस्सा जाहिर करने के एक दिन बाद अब बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी नाराजगी जताई हैं। राहुल गांधी ने जहां मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि '70 साल में कुछ नहीं हुआ' और 23 अगस्त को वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी, उसे बेचने का फैसला ले लिया है। वहीं अब ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लिया हैं।

केंद्र सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना (नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन) पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये मोदी या बीजेपी की संपत्ति नहीं हैं। ये संपत्तियां देश की हैं। पीएम देश की संपत्ति नहीं बेच सकते। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और मैं इससे स्तब्ध हूं। इस फैसले की निंदा करने में मेरे साथ कई लोग शामिल होंगे।

These aren't Modi's or BJP's assets. These assets belong to the country. PM can't sell the country's assets. This is an unfortunate decision & I'm shocked by it. Many people will join me in condemning this decision: West Bengal CM Mamata Banerjee on govt's asset monetisation plan pic.twitter.com/r0Biu7wbk9