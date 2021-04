West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बनर्जी पर लगा 24 घंटे का बैन, नहीं कर पाएंगी चुनाव प्रचार

West Bengal

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। मुख्‍यमत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध सोमवार को रात 8 बजे से लागू होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम वोटर्स से वोट बंटने ना देने की अपील की थी।

Bengal Election 2021: Mamata Banerjee के चुनाव प्रचार पर EC ने 24 घंटे का लगाया बैन | वनइंडिया हिंदी

वहीं उन्‍होंने महिलाओं से सुरक्षाबलों का घेराव करने की सलाह भी दी थी। इन दोनों मामलों में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर ममता बनर्जी से जवाब मांगा था। ममता द्वारा दिए गए जवाब से जब आयोग संतुष्‍ट नहीं हुआ तो उसने चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को ऐसा न करने की सख्‍त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयानों की कड़े शब्‍दों में निंदा की है और कहा है कि इस तर‍ह के बयानबाजी से कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति बिगड़ सकती है।

It is self-evident from the perusal of all reports that allegations mentioned in your hand-written note are factually incorrect, without any empirical evidence whatsoever&devoid of substance:ECI responds to CM Mamata Banerjee's reply over her appeal for votes along communal lines pic.twitter.com/azxct7cVo4