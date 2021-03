बंगाल: BJP प्रतिनिधिमंडल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग- दूसरे चरण के मतदान में लागू हो धारा 144

West Bengal

कोलकाता। सोमवार को होली के दिन भी पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर रहा। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा। बीजेपी नेता अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पार्टी ने चुनाव आयोग से दूसरे चरण के मतदान के लिए धारा 144 लगाने की मांग की है।

गौरतलब है कि राज्य में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। सोमवार को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायत की। अश्विनी वैष्णव ने संवादाताओं से बात करते हुए कहा, 'हमने दूसरे चरण के मतदान के लिए धारा 144 लगाने का अनुरोध किया है। हमने उन्हें टीएमसी द्वारा फेक न्यूज़ फैलाने और भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बारे में भी बताया।' मालूम हो कि राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां की मौत के बाद भाजपा ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार से जुटी है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की बुजु्र्ग मां की मौत के मामले से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 साल की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की उनके घर में घुसकर पिटाई की गई थी। शोभा मजूमदार गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी आला नेताओं ने इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को इस पीड़ा का अहसास लंबे वक्त तक होगा। उन्होंने कहा कि दो मई को बंगाल पूरी तरह से हिंसा मुक्त हो जाएगा।

WB: BJP delegation met Chief Electoral Officer in Kolkata today

"We've requested CEO to impose Section 144 for 2nd phase polls, to conduct them smoothly as the 1st phase. We also told them about TMC propagating fake news & death of another BJP worker", says Ashwini Vaishnaw, BJP pic.twitter.com/blciD8G8F5