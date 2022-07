VIDEO: ईडी की कार में फूट-फूटकर रोईं अर्पिता, अस्पताल के अंदर हुईं बेहोश

West Bengal

oi-Ashutosh Tiwari

कोलकाता, 29 जुलाई: इन दिनों पूरे देश में सबसे ज्यादा अर्पिता मुखर्जी के नाम की चर्चा हो रही है, जो बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। साथ ही उन्हें बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। वैसे तो अभी तक अर्पिता सामान्य नजर आ रही थीं, लेकिन गुरुवार को उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसमें वो फूट-फूटकर रोती नजर आ रहीं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में पार्थ ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

Yes, this is Arpita Mukherjee!

Refusing to get off the car, and then breaking down like this!

Meanwhile, ED raids another flat linked to her!#MamataBanerjee #WestBengal #ArpitaMukherjee #ParthaChatterjee #TMC #EnforcementDirectorate pic.twitter.com/kPHEyV6ajy