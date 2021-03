पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच पूर्व मिदनापुर में एक पोलिंग बूथ पर हिंसा की खबर है। जानकारी के मुताबिक, भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सत्सतामल पोलिंग बूथ पर गोलीबारी हुई है। इस गोलीबाारी में 2 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की जानकारी है।

बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिदनापुर के कई पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया है और वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इसके लिए टीएमसी ने चुनाव आयोग को भी शिकायत कर दी है कि मतदान के पहले घंटे में वोटिंग कम हो रही है। वहीं बीजेपी का टीएमसी पर आरोप है कि ममता के लोगों ने अरगोला पंचायत क्षेत्र में लोगों को आतंकित करने की कोशिश की है।

East Midnapore: 2 security personnel injured in a firing incident at Satsatmal, Bhagwanpur assembly constituency, early morning today, ahead of voting for West Bengal polls

