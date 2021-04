बंगाल चुनाव: 2 मई को चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइन पर टीएमसी ने उठाए सवाल

West Bengal

कोलकाता, अप्रैल 29: मद्रास हाईकोर्ट ने देश में फैली कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चुनाव आयोग को बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ऐसे में अब तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देशों पर अपना पक्ष रखते हुए एक पत्र लिखा हैं, जिसमें टीएमसी नेकोरोना प्रोटोकॉल के कुछ मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से जारी 2 मई मतगणना के दिन की गाइडलाइन के मुताबिक आयोग ने साफ कर दिया कि आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को काउंटिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाने पर ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश करना अनिवार्य कर दिया है।

Trinamool Congress writes to Election Commission of India regarding 'inadequacies' in its direction for counting of votes on May 2; says no provision has been made for submission of negative RT-PCR test by polling officers and CAPF personnel https://t.co/7UpL6lQiAO pic.twitter.com/hQt3HtrBGZ