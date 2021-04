EC के फैसले पर TMC ने उठाए सवाल, डेरेक ओ ब्रायन बोले- 'लुटियंस बंगले वाले...'

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पंश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के प्रचार करने की समयसीमा को घटा दिया। चुनाव आयोग के संग हुई सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैठक में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच मतभेद देखने को मिला। मीटिंग के बाद देर शाम टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, आज (शुक्रवार) अंपायर (चुनाव आयोग) ने प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कोई प्रचार नहीं करने का फैसला सुनाया। यह समयसीमा यह दिल्ली के लुटियंस बंगलों में रहने वालों के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में नाश्ता किया और कोलकाता के लिए उड़ान भरी.. गर्मी में कुछ मीटिंग की और फिर वापस चले गए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब वह एक्सपोज हो चुके हैं।

नेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के रोजाना नए मामलों की संख्या दो लाख के पार पहुंच गई है। वहीं चुनावी राज्यों में बड़ी-बड़ी रैलियों से महामारी के फैलने का जोखिम बढ़ गया है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने सख्‍ती दिखाते हुए शाम सात बजे के बाद रैली या चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्‍त होता था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रचार के दौरान सभा या रैली में शामिल सभी दलों के नेताओं, प्रचारकों और प्रत्याशियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है।

