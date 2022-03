अगर काशी से चुनाव लड़ने वाले पीएम बाहरी नहीं तो मैं कैसे: शत्रुघ्न सिन्हा

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 21 मार्च: मशहूर फिल्मी हस्ती और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में अब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार करने के लिए रविवार रात को आसनसोल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए उनको बाहरी बताने वाली टिप्पणी पर करारा पलटवार किया है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। ऐसे में राज्य के दूसरे बड़े शहर आसनसोल से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आसनसोल पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की तो पीएम मोदी पर निशाना साधा।

CM Mamata Ji is a true historic leader, a tigress. I'm here on her invitation. I have faith in the public of Asansol & WB, we'll win, justice will win... ask them (BJP) how can I be an outsider if PM, contesting from Kashi, isn't: Shatrughan Sinha, TMC Asansol candidate pic.twitter.com/eKfZtPUVug