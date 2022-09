स्कूल की छत पर धमाके से हड़कंप, नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ का मामला

West Bengal

कोलकाता, 17 सितंबर : पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्कूल चलने के दौरान ही टीटागढ़ में एक स्कूल की छत पर बम विस्फोट होने की सूचना है। धमाके के बाद बैरकपुर सेंट्रल जोन के उपायुक्त आशीष मौर्य ने बताया, शनिवार को एक बम धमाका हुआ।

कोई घायल नहीं हुआ। जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच, स्थानीय लोगों से होगी पूछताछ जरूरत पड़ी तो फोरेंसिक टीमों को बुलाएंगे।

N 24 Parganas, WB | Bomb explodes on roof of a school in Titagarh during school hours

A bomb blast happened. No one injured. Probe underway. CCTV footage to be checked, locals to be questioned. Will call forensic teams if required: Aashish Mourya, DC Central Zone Barrackpore pic.twitter.com/wApENnhR5L