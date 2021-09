तेजस्वी सूर्या का ममता बनर्जी पर तंज- संयोग से जीता चुनाव, सपने में PM बनने के लिए शुभकामनाएं

West Bengal

गांधीनगर, 18 सितंबर। पंश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को समाप्त हुए कई महीने हो गए हैं लेकिन चुनावी नतीजों को देख आज भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी हार स्वीकार नहीं कर पायी है। हाल ही में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मुखपत्र में छपे उस लेख पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी साल 2024 के चुनाव में बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। इस पर बोलते हुए तेजस्वी सूर्या ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा।

गुजरात पहुंचे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, 'ममता बनर्जी ने बंगाल का चुनाव संयोग से जीता है। कुछ चुनावी फैक्टर नहीं होते तो वे हार जातीं। अब वे पीएम बनने का सपना देख रही हैं। उनके इस दिवास्वप्न के लिए शुभकामनाएं।' तेजस्वी सूर्या का ये बयान तब सामने आया है जब उन्हीं के पार्टी के समकक्ष बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का साथ छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी वहां मौजूद रहे।

Mamata Banerjee won the WB elections by fluke. Had it not been for a few electoral factors she would have lost. And now she is harbouring ambition of being a prime minister. I wish her good luck in her daydreaming: BJP MP Tejasvi Surya in Gujarat on an article in TMC's mouthpiece pic.twitter.com/p9gDH2bmwV