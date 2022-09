शुभेंदु अधिकारी का दावा- CM ममता के पास समर्थन नहीं, तानाशाही कर रहीं, पुलिस ने BJP नेताओं को हिरासत में लिया

West Bengal

oi-Jyoti Bhaskar

कोलकाता, 13 सितंबर : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ममता के पास अपने लोगों का समर्थन नहीं है और इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही लागू कर रही हैं। भाजपा के नबन्ना चलो मार्च से पहले अधिकारी ने ये बयान दिया।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के नबन्ना चलो मार्च से पहले कोलकाता के हेस्टिंग्स से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा और सांसद लॉकेट चटर्जी सहित कई भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेताओं को लालबाजार में कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया।

गौरतलब है कि ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा इस मामले के सामने आने के बाद आक्रामक है। हालांकि, ममता ने पार्थ चटर्जी के मामले में कहा है कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है।

#WATCH | WB: "CM Mamata doesn't have the support of her people & so she is enforcing dictatorship, similar to North Korea in Bengal... Police will have to pay for what it's been doing since y'day, BJP is coming," says LoP Suvendu Adhikari ahead of BJP's Nabanna Chalo march pic.twitter.com/Qj6v0041zQ