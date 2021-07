बंगाल: महिला को वैक्सीन लगाते TMC नेता की तस्वीरें वायरल, बवाल होने पर दी सफाई

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 03 जुलाई। पश्चिम बंगाल में कोविड वैक्सीन को लेकर एक विवाद खत्म नहीं हुआ था कि अब आसनसोल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर पूर्व मेयर और टीएमसी नेता तबस्सुम आरा की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह आसनसोल स्थित टीकाकरण केंद्र में एक महिला को वैक्सीन की डोज लगाती नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर अब बवाल मच गया है, विपक्ष और लोगों ने इसे स्थानीय लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बताया।

वहीं, मामले के तूल पकड़ने के बाद टीएमसी नेता तबस्सुम आरा ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'मैंने टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान जागरूकता के लिए अपने हाथ में सिरिंज पकड़ रखी थी।' वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरे रंग का मास्क पहने तबस्सुम आरा हाथ में वैक्सीन की सिरिंज लिए महिला को टीका लगा रही हैं। इस पर तबस्सुम का कहना है कि वह सिर्फ सिरिंज पकड़ने का नाटक कर रही थीं। सच यह है कि उनका इरादा लोगों का डर दूर करना और सभी में जागरुकता फैलाने का था। टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था।

West Bengal: In a viral video, former Mayor & TMC leader Tabassum Ara was seen administering vaccine to a woman at a vaccination centre in Asansol

"I held the syringe in my hand for awareness during the vaccination program," says Tabassum Ara

(Pic-1 Screengrab from viral video) pic.twitter.com/VHe4w6Yg61