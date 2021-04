ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ऑक्सीजन और 5 करोड़ वैक्सीन की डोज मांगी

West Bengal

कोलाकात। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने देश में विकराल रूप ले लिया है। जगह-जगह से दवाइयों, ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है यहां रोजाना 6 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते राज्य में वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की संभावित कमी का मामला सामने आया है। इस संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी मैदान में एक-दूसरे पर निशाना साधने वाले पीएम मोदी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। इसी क्रम में रविवार को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिख जरूरी मेडिकल सामानों की आपूर्ति की अपील की है। ममता बनर्जी ने अनुरोध किया कि प्रदेश में 5.4 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक, रेमेडीसविर और टोसिलिजाबम दवाओं की निरंतर आपूर्ति और जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।

