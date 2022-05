बंगाल दूसरे राज्यों से बेहतर, यहां यूपी की तरह पीड़ित लड़कियों को ही दोषी नहीं बनाते: ममता बनर्जी

West Bengal

oi-Rizwan M

कोलकाता, 5 मई: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में लड़कियां अगर इंसाफ मांगने पुलिस के पास जाती हैं तो पीड़िता पर ही दोष मढ़ दिया जाता है।

ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, बंगाल में हम यूपी की तरह पीड़िता पर ही आरोप लगा देने का काम नहीं करते हैं। हम तो दोषी होने पर अपने लड़के-लड़कियों (पार्टी कार्यकर्ताओं) को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो नकली वीडियो वायरल कर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन हम अपने लोगों के लिए काम करने में जुटे हैं।

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार को पश्चिम बंगाल में 11 साल हो गए हैं। अगर किसी में हिम्मत है, तो वे मुझे चुनौती दे सकते हैं कि हम काम पर बात करें। इन 11 वर्षों में मैंने जो किया है, वो सबके सामने है। मेरे खिलाफ बात करने, गुमराह करने और साजिश रचने का कोई फायदा नहीं है। अगर काम पर बात करनी तो आकर कर सकते हैं।

दूसरे क्या बोल रहे इसकी परवाह नहीं

ममता बनर्जी ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे अपने लोगों की परवाह है और उनके लिए काम करना है। कई लोग बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन हम सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहां दुर्गा पूजा मनाने वाले ईद भी मनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर अपनी माताओं और बहनों के सामने शपथ लेती हूं कि जब तक मैं हूं, बंगाल के लिए काम करती रहूंगी। हमारा राज्य बंगाल भारत को राह दिखाने का काम करेगा।

