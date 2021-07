सीएम ममता के 'खेला दिवस' से BJP में हलचल, सुवेंदु और दिलीप घोष ने बोला हमला

West Bengal

कोलकाता, 21 जुलाई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की चीफ ममता बनर्जी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए एक बार चुनाव के बाद राज्य में हुई हिस्सा का मुद्दा उठाया। सुवेंदु अधिकारी के अलावा पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी टीएमसी और सीएम ममता पर 'खेला दिवस' को लेकर निशाना साधा है।

दरअसल, बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए 16 अगस्त को 'खेला दिवस' मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी केंद्र से नहीं हटती तब तक गरीब राज्यों में 'खेला' होगा। सीएम ममता के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने अपने एक बयान में ममता बनर्जी को लेकर कई बातें कही।

The post-poll violence in West Bengal has left behind the Calcutta killings, & the Noakhali (in Bangladesh now) riots of 1946, and the 1984 anti-Sikh riots. The more the inaction of govt machinery during the post-poll violence is criticized, the less it is: Suvendu Adhikari, BJP pic.twitter.com/An3qCJDubG