भारतीय सीमा में घुसे बांग्लादेशी तस्करों ने किया BSF जवानों पर हमला, दो बदमाशों की मौत

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कूचबिहार, 12 नवंबर। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो बांग्लादेशी तस्करों की मौत हो गई। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे तस्करों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे बीएसएफ पार्टी पर हमला किया, जिससे एक जवान भी घायल हो गया। गोलीबारी में दो तस्कर भी मारे गए हैं। बांग्लादेश की ओर से आए बदमाशों मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।

भारत-बंग्लादेश की सीमा पर लगातार मवेशियों की तस्करी में बीएसएफ जवानों और तस्करों का सामना होता रहता है। शुक्रवार को पकड़े जाने पर तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया जिसके बाद भारतीय बलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। बीएसएफ की ओर से बताया गया कि बांग्लादेश की ओर से आए बदमाश भारतीय सीमा में घुसे और बांस की ब्रैकट का इस्तेमाल कर मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें वापस जाने की चेतावनी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि हमारे सैनिकों ने उपद्रवियों को रोकने के लिए गैर-घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने बीएसएफ जवानों पर लोहे के रॉड और लाठियों से हमला कर दिया।

Two Bangladeshi smugglers were killed along India-Bangladesh border in Cooch Behar district, West Bengal. One BSF trooper also injured as the smugglers attacked the BSF party trying to stop them while entering Indian territory. The incident took place around 3 am today: BSF pic.twitter.com/SYOhxOyP95