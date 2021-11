बंगाल में बीजेपी सिर्फ हारी नहीं है, टीएमसी ने उसे पूरी तरह से कैसे मसल दिया है ? आंकड़ों में देखिए

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 3 नवंबर: लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को लगभग बराबरी की चुनौती दी थी, उससे लगा था कि लेफ्ट फ्रंट की तरह आने वाले दिनों में तृणमूल के भी दिन पूरे होने वाले हैं। लेकिन, विधानसभा चुनावों में जीत की शानदार हैट्रिक के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनावों में जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, वह राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए बंगाल की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों पर शोध के अनेकों टॉपिक उपलब्ध करवा सकता है। उपचुनावों के रिजल्ट बता रहे हैं कि बीजेपी वहां हारी नहीं है, उसकी कमर टूट चुकी है और फिलहाल रिकवरी की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिख रही है।

English summary

Bengal bypolls:With the margin that TMC has won in all four seats in the West Bengal, it seems that the game of BJP is ending there