Uttarakhand:देवप्रयाग के युवा विधायक विनोद कंडारी की इस पहल की हो रही तारीफ, भारत दर्शन पर निकले मेधावी

देवप्रयाग विधायक विनोद कण्डारी ने बताया कि 19 दिसम्बर 2022 तक देवप्रयाग विधानसभा के हाईस्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विभिन्न स्थानों पर शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी की पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। विधायक विनोद कंडारी अपने क्षेत्र के 10वीं के मेधावी छात्रों को शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं। जो कि एक सराहनीय कदम है। इस दौरान विधायक करीब 75 बच्चों को हर साल भारत के प्रतिष्ठित संस्थान, व्यक्तियों और जगहों से रूबरू करा रहे हैं। विधायक की इस पहल का सीएम धामी ने भी स्वागत किया है।

शैक्षिक भ्रमण पर निकले बच्चे

विधायक विनोद कण्डारी ने बताया कि 19 दिसम्बर 2022 तक देवप्रयाग विधानसभा के हाईस्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विभिन्न स्थानों पर शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। शैक्षिक संस्थानों के अलावा इन मेधावी छात्रों को औद्योगिक एवं अन्य संस्थानों का भ्रमण भी कराया जायेगा। विनोद कंडारी ने बताया कि बच्चों को ऋषिकेश के बाद लखनऊ भ्रमण पर लाया गया। यहां बच्चे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले।लखनऊ में प्रतिष्ठित संस्थानों के बाद बच्चों को अयोध्या भ्रमण कराया जाएगा।

भविष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जायेगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन पर जा रहे विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के मेधावी छात्रों से भेंट की। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी द्वारा मेधावी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण में नई-नई चीजें सीखने को मिलेंगी। भारत दर्शन करने के साथ-साथ ये भविष्य दर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य मेधावी छात्रों को भी इस तरह से भारत भ्रमण पर ले जाने के लिए भविष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जायेगी।

जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, एक लीडर की भूमिका में कार्य करें

मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भविष्य में जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, एक लीडर की भूमिका में कार्य करें। यदि हम किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग एवं दृढ़ निश्चय से करते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अनंत ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का संचार सकारात्मक दृष्टि से हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भ्रमण के दौरान इन मेधावियों को शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी।

ये भी पढ़ें-Uttarakhand: बहुचर्चित ​शक्तिमान प्रकरण एक बार फिर चर्चा में, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर है आरोप

English summary

Everyone is welcoming the initiative of Vinod Kandari, MLA of Devprayag Vidhansabha of Uttarakhand. MLA Vinod Kandari is taking the meritorious students of class 10th of his area on an educational tour. Which is a commendable step. During this, the MLA is introducing about 75 children to India's prestigious institutions, persons and places every year. CM Dhami has also welcomed this initiative of the MLA.