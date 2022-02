विजय संकल्प सभा: PM मोदी ने कांग्रेस की नीयत और निष्ठा पर उठाया सवाल, यहां पढ़ें पूरा भाषण

Uttarakhand

oi-Akarsh Shukla

देहरादून, 08 फरवरी। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार-प्रसार के लिए तकनीक का सहारा ले रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी की 'विजय संकल्प सभा' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, 'ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा। नींव जितनी मजबूत होती है, उतनी ही मजबूत इमारत भी बनती है।'

पीएम मोदी ने कहा, 'इन चुनावों में आपके सामने कुछ अन्य दल भी हैं। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने बरसों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भरकर उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था। कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है।'

यह भी पढ़ें: संसद में मोदी सरकार पर चिदंबरम का हमला, कहा- ये बिना डेटा वाली NDA सरकार

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर-सपाटे के लिए आते रहे। लेकिन तब इनको चार धाम की याद नहीं आई। जितनी ताकत से हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि नकारात्मक सोच में डूबी हुई, विकृत मानसिक विचारों से प्रभावित कांग्रेस उतनी ही ताकत से देश को 20वीं सदी में धकेलने की कोशिश कर रही है।'

Today, when double engine govt has given Rs 12,000cr & completed 90% work for Char Dham road project, they're remembering Char Dham's name for the 1st time. Had they understood Uttarakhand's people, they wouldn't have done what they did with Rishikesh–Karnaprayag railway line: PM pic.twitter.com/9sCaowHal5