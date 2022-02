संसद में मोदी सरकार पर चिदंबरम का हमला, कहा- ये बिना डेटा वाली NDA सरकार

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 फरवरी: संसद में बजट सत्र जारी है। ऐसे में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मंगलवार को कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट किया। पार्टी का कहना है कि सवालों के जवाब देने की जगह कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह बिना आंकड़े वाली एनडीए सरकार है।

दरअसल, राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर सामान्य चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि एक सवाल पूछा गया कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य कौन हैं? मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सदन में चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग', ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों, नदियों में बहने वाले शवों, घर वापस जाने वाले प्रवासियों पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। यह 'कोई डेटा उपलब्ध नहीं' वाली एनडीए सरकार है।

In Parl, a ques was asked, who are members of tukde tukde gang? Min said, no data available. No data available on 'tukde tukde gang', on oxygen shortage deaths, on bodies flowing in rivers, on migrants walking back to homes. It's 'No Data Available' govt-NDA govt: P Chidambaram pic.twitter.com/dGPhG8Mytz