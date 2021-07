उत्तराखंड में भी 2 अगस्त से खुल जाएंगे स्कूल, राज्य सरकार ने जारी की SOP

Uttarakhand

देहरादून, जुलाई 31। पंजाब के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी 2 अगस्त से राज्य में स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर एक SOP भी जारी की है। आपको बता दें कि राज्य में 2 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्कूल खोले जाएंगे और फिर 16 अगस्त से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी।

स्कूलों में नियमों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

2 अगस्त से स्कूल खुल जाने के बाद स्कूल प्रशासन और बच्चों को बहुत एहतियात बरतनी होगी। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य सरकार ने इन निर्देशों का पालन कराने के लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है, जो स्कूलों पर निगरानी रखेगा।

