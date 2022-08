UKSSSC पेपर लीक : 4200 पदों पर भर्ती परीक्षाओं पर रोक से लाखों युवाओं के रोजगार का सपना और भविष्य अधर में

Uttarakhand

देहरादून, 9 अगस्त। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद एक तरफ लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है तो वहीं 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लग गई है। जिससे रोजगार का सपना भी अधर में लटक गया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का युवाओं को रोजगार देने का वादा भी अब सवालों के घेरे में है।

आयोग की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम भी अधर में लटक गया

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफा देने के बाद अब आयोग का कार्य भी प्रभावित होना तय है। इसके साथ ही आयोग की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम भी अधर में लटक गया है। मीडिया में आई खबरों से इस बात की जानकारी मिली है कि आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष राजू ने शासन को पत्र लिखकर भर्तियां रोकने को कहा है। हालांकि शासन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इधर आयोग में दिसंबर के बाद परीक्षा नियंत्रक न होने से भी आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सचिव के पास ही परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी है। धामी सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्तियों का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत आयोग ने 4200 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। जिनके आवदेन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ये भर्तियां वन विभाग, पुलिस, राजस्व सहित विभिन्न विभागों में होनी है।

एसटीएफ ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया

दिसंबर में आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई थी। उस वक्त के परीक्षा नियंत्रक जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। 22 जुलाई को मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। एसटीएफ ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले के आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरएमएस कंपनी के डाटा ऑपरेटर अभिषेक वर्मा पर आरोप है कि उसने पेपर सेट से पेपर चुराकर टेलीग्राम से लीक किया था। उसके पास से करीब 10 लाख रुपये भी बरामद हुए थे। नकल करने वाले गिरोह ने उसे 36 लाख रुपये दिए थे। अभिषेक वर्मा को रिमांड पर लेकर लखनऊ गई एसटीएफ की टीम वापस लौट आई है। इस टीम ने लखनऊ में आरोपी के कमरे की तलाशी ली और प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया। टीम ने आरोपी का लैपटाप बैंक पासबुक व अन्य अभिलेख जब्त किए हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फिलहाल एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। उससे जो जानकारियां मिली हैं। उसके आधार पर एसटीएफ की जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है।

तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के बयान दर्ज

यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसटीएफ तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी के बयान दर्ज भी कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान एसटीएफ ने पेपर तैयार किए जाने की पूरी प्रक्रिया समझी। अब एसटीएफ अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।

कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल के उत्तरकाशी व टिहरी जिले से जुड़ रहे पेपर लीक के तार

पेपर लीक के तार कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल के उत्तरकाशी व टिहरी जिले से जुड़ रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र के एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति के होने का दावा किया जा रहा है। जिसको लेकर जल्द ही कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं।

