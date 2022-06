उत्तराखंड पूरे देश में इस मामले में है नंबर वन, सदन में सरकार ने किए दावे

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 18 जून। उत्तराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा मानदेय देने वाला राज्य है। जो कि फिर से बढ़ाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सत्र में ये दावा किया है। जिसको लेकर भविष्य में सरकार और गंभीरता से भी विचार कर रही है।

आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में भारी बढ़ोत्तरी

शुक्रवार को सदन में मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया​ कि वर्तमान में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मिकों 9300 रुपए, सहायिका को 5250 और मिनी कर्मी को 6250 रुपए मासिक दिए जाते हैं। विपक्ष ने सदन में आंगनबाड़ी कर्मिकों के मानदेय को लेकर सवाल किए थे। जिसके जबाव में मंत्री आर्य ने बताया कि वर्तमान धामी सरकार ने बीते दिनों ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में भारी बढ़ोत्तरी की ​है। मंत्री आर्य ने बताया कि पूर्व में कांग्रेस शासित पंजाब में आंगनबाड़ी का मानदेय 7500 रुपए, छत्तीसगढ़ में 6500 रुपए मासिक है। जबकि उत्तराखंड में 9300 रुपए है।

बेरोजगारी की दर में 14.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज

उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में 14.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सीएमआईई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अप्रैल से जून 2021 की तिमाही में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 17.00 प्रतिशत थी। मई 2022 में यह 2.9 प्रतिशत तक रह गई है। राज्य में इस वक्त सेवोयाजन कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 8 लाख 39 हजार 697 हो चुकी है। पिछले पांच साल में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड और निजी क्षेत्र-परियोजनाओं में 7 लाख 13 हजार 32 लोगों को रोजगार दिया गया है। 15 हजार 561 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी विभिन्न स्तर पर जारी है।

सदन में चार विधेयक सहित बजट पेश और पारित

उत्तराखंड का विधानसभा बजट सत्र मंंगलवार से शुरू होकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। सत्र 14 जून से शुरू हुआ जो कि चार दिन तक चला, जिसमें सदन में चार विधेयक सहित बजट पेश और पारित हुआ। सत्र के दौरान, कुल 573 प्रश्नों पर सवाल-जवाब हुए।

