दिव्यांग शिक्षक ने पेश की ऐसी मिसाल, दूसरे शिक्षकों के लिए बन गए प्रेरणा, टेक्नोलॉजी में हैं सबके गुरू

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 1 सितंबर। उत्तराखंड से हरिद्वार के शिक्षक प्रदीप नेगी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। जो कि दिव्यांग होने के बाद भी दूसरे शिक्षकों के लिए मिसाल बन गए हैं। शिक्षक प्रदीप नेगी नवाचार में हर किसी को पीछे छोड़ चुके हैं। जिस वजह से वे छात्रों ही नहीं शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य के मास्टर बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें- चाय की चुस्की और गरमा गरम मैगी के बीच प्रकृति की खूबसूरत वादियां, जानिए दून के 5 बेस्ट मैगी प्वाइंट

English summary

National Teacher Award, a disabled teacher set such an example, became an inspiration for other teachers, everyone is a teacher in technology