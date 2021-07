Kanwar Yatra: लगातार दूसरे साल उत्तरखंड सरकार ने रद्द कर दी कांवड़ यात्रा, मुख्यमंत्री ने बताई वजह

Uttarakhand

oi-Bavita Jha

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी और कहा कि कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना क डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते मामले और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने विशेषज्ञों से भी बात की, लेकिन सबने यही माना कि ऐसे वक्त में कावंड़ यात्रा करवाना उचित नहीं है। उन्होंन कहा कि उनके सरकार के लिए प्रदेश वासियों और मनुष्य के जीवन की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उन्हें ये भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस महामारी को रोकने का प्रयास करे। आपको बता दें कि ये लगातार दूसरा साल है जब प्रदश सरकार न कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। इसे लेकर आईएमए ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस यात्रा को रद्द करने की अपील की थी।

'इस साल कांवड़ यात्रा रोक दी जाए', उत्तराखंड के CM को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पत्र

We discussed with higher officials & with officials from neighbouring States & decided that we will not hold Kanwar Yatra at this time. A variant has been found in Gadarpur so we don't want to make Haridwar the center of COVID: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/8U1LplFGPT