उत्तराखंड के ये अफसर, जिन्होंने आपदा में संभाला मोर्चा, पहाड़ी प्रदेश के दूसरे अधिकारियों के लिए पेश की मिसाल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 22 अगस्त। शनिवार को देहरादून और पौड़ी जिले में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जिसमें कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। जिन इलाकों में अतिवृष्टि हुई वहां संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कई मकान जमींदोज हो गए। लोगों के लिए ये आपदा काल बनकर आई है। लेकिन इस आपदा के समय प्रशासन की टीम और नौकरशाही जिस तरह आपदाग्रस्त इलाकों में मौके पर डटी है। उसकी हर कोई सोशल मीडिया में जमकर तारीफ कर रहा है। ऐसे अधिकारी दूसरे अधिकारियों के लिए मिसाल बन गए हैं। देहरादून जिले की डीएम सोनिका, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर की टीम और पौड़ी जिले के डॉ विजय कुमार जोगदंडे व एसएसपी यशवंत सिंह चौहान की टीम का नेतृत्व इस आपदा के समय में लोगों को काफी हद तक अपने बीच पाकर राहत महसूस कराने में कामयाब रहा।

