Uttarakhand board: सीबीएसई की तर्ज पर प्रश्नपत्रों के पैटर्न में किए बदलाव, इस तरह होगा अंक विभाजन

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए 56 विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा भी कर दी है। परिषद ने प्रश्नपत्रों का पैटर्न बदलते हुए अंकों के विभाजन में बदलाव किया है।

उत्तराखंड बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। जिसको समझने के लिए बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर सैंपल पेपर अपलोड किए हैं। जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए 56 विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा भी कर दी है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने प्रश्नपत्रों का पैटर्न बदलते हुए अंकों के विभाजन में बदलाव किया है। पहले कई विषय सौ नंबर के होते थे। लेकिन अब कुछ विषयों में 80 नंबर की लिखित व 20 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा कर दी है। कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे। इसके लिए परिषद ने हाईस्कूल व इंटर के प्रत्येक विषय के सैंपल प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं। प्रश्नपत्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन के प्रश्नपत्र कार्नर पर अपलोड किए जा रहे हैं। हाईस्कूल स्तर पर पांच व इंटर स्तर पर नौ विषयों के प्रश्नपत्र अब तक अपलोड किए जा चुके हैं।

इन विषय के सैंपल पेपर हुए जारी

हाईस्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कला जबकि इंटर मीडिएट के अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र भूगोल, समाज शास्त्र, संस्कृत के सैंपल पेपर जारी हुए हैं।

बोर्ड परीक्षा 2023 के कुल 1250 परीक्षा केंद्रों पर 2,59,340 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें हाईस्कूल के 1,32,104 और इंटरमीडिएट के 1,27,236 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

