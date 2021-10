ये हैं वो 3 वजहें, जिनके चलते पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से होगी हरीश रावत की विदाई

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 अक्टूबर। उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत अब पूरा फोकस उत्तराखंड पर ही करेंगें। कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को पंजाब की टेंशन से कार्यमुक्त करने की तैयारी में हैं। हरीश रावत से कांग्रेस का प्रभार वापस लिया जा सकता है। हरीश रावत खुद भी कई बार हाईकमान से अपनी जिम्मेदारियों को कम करने की गुजारिश कर चुके हैं। इसके पीछे हरीश रावत का कारण उत्तराखंड पर फोकस करना है। हरीश रावत की इस गुजारिश का हाईकमान ने संज्ञान लिया है। अब हरीश रावत चुनाव तक पूरी तरह उत्तराखंड में सक्रिय रहेंगें।

English summary

These are the 3 reasons, due to which Harish Rawat will be farewell from the post of Punjab Congress in-charge