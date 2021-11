पीएम के केदारनाथ दौरे की इस घोषणा को लेकर मचा अब बवाल, पूर्व सीएम हरीश रावत बोले 2016 में कर चुका हूं ये काम

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 9 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पीएम मोदी के गर्भ गृह का सीधा प्रसारण उसके बाद पीएम के जूते के साथ परिक्रमा करने का आरोप और अब पीएम मोदी के संबोधन में हेमकुंड साहब रोपवे का जिक्र करने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि रोपवे की डीपीआर 2016 में उनके सीएम रहते ही हो गया था। जिसे सरकार 5 साल दबा कर रखी है।

There was a ruckus over this announcement of PM's Kedarnath tour, former CM Harish Rawat said in 2016 I have done this work