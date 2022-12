Uttarakhand: धामी सरकार का अफसर, कर्मियों का नए साल का तोहफा, सुशासन दिवस पर सम्मानित होंगे 80 अफसर व कार्मिक

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2020-21 व 22 की घोषणा की है। जिसमें 80 अफसर व कर्मियों को चयनित किया गया है।इधर शासन ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को प्रमोशन देकर नए साल का तोहफा दिया है।

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2020-21 व 22 की घोषणा की है। जिसमें 80 अफसर व कर्मियों को चयनित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में 15 अफसरों व सामूहिक श्रेणी में सात समूहों व 66 अफसर व कर्मचारी सम्मानित होंगे। 25 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी सुशासन दिवस पर अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे।

25 दिसंबर को सुशासन दिवस

25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिन पर भाजपा सुशासन दिवस मनाने जा रही है। इस दिन सरकार, मंत्री, विधायक, अफसर गांव में जाकर चौपाल भी लगाएंगे। इस दिन सरकार अपने अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। जिसमें प्रदेश के 80 अफसर व कर्मचारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार में आईएएस दंपत्ति भी शामिल

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2020-21 व 22 में आईएएस दंपत्ति डॉ आशीष श्रीवास्तव और ईवा श्रीवास्तव भी शामिल हैं। ईवा की टीम का चयन टिहरी डीएम के तौर पर कृषि के क्षेत्र में और डॉ आशीष की टीम को देहरादून के डीएम रहते आईटीडीए के निदेशक के तौर पर पुरस्कार के लिए चयन हुआ है।

13 आईएएस अफसरों,18 पीसीएस अफसरों को प्रमोट

इधर शासन ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को प्रमोशन देकर नए साल का तोहफा दिया है। नौ साल की सेवा पूरी करने वाले 13 आईएएस अफसरों को शासन ने 6600 से 7600 ग्रेड का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दे दिया है। इसके साथ ही शासन ने 18 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर दिया है। सचिवालय में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की अध्यक्षता में 19 पीसीएस अफसरों की 5400 से 6000 ग्रेड पे के लिए डीपीसी हुई।

