उत्तराखंड में 'एक चिट्ठी' ने मचाया भूचाल, आखिर धामी के नाम पर वायरल हो रही इस चिट्ठी में क्या है?

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 11 दिसंबर। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी के नाम से लिखा गया एक सिफारिशी पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वायरल पत्र में एसएसपी बागेश्वर से तीन वाहनों का चालान निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद सीएम ने अधिकारी को बर्खास्त करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया में पत्र के वायरल होने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर सरकार और सीएम पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को खनन से जोड़ रही है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है ​कि जिन गाड़ियों को छुड़ाने के लिए सीएम के पीआरओ सिफारिश पत्र भेज रहे हैं, वे गाड़िया भाजयुमो के पदाधिकारी के हैं। हालांकि आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में भाजपा की धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिखाया '10 का दम', जानिए कैसे

English summary

'One letter' created earthquake in Uttarakhand, after all, what is in this letter going viral in the name of Dhami?